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فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟

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فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟ فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟

مباشر: حقق المغرب تقدماً في صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة ، ليأتي كخامس مصدر سيارات إلى الاتحاد الأوروبي خلف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

واستحوذت صناعة السيارات على 27 بالمائة من قيمة صادرات المغرب بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

 

 

 

 

 

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قطاع السيارات يستحوذ على 27% من صادرات المغرب صادرات قطاع السيارات بالمغرب تتجاوز 63 مليار درهم  وزير مغربي: 50 مستثمراً جديداً بقطاع صناعة السيارات في 6 أشهر ألمانيا تستثمر 8 ملايين يورو في إنشاء مصنع للسيارات بالمغرب المغرب يجذب استثمارات أجنبية بـ1.6 مليار دولار

 

مباشر (اقتصاد)

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