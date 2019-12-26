فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟

مباشر: حقق المغرب تقدماً في صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة ، ليأتي كخامس مصدر سيارات إلى الاتحاد الأوروبي خلف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
واستحوذت صناعة السيارات على 27 بالمائة من قيمة صادرات المغرب بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.
ترشيحات:قطاع السيارات يستحوذ على 27% من صادرات المغرب صادرات قطاع السيارات بالمغرب تتجاوز 63 مليار درهم وزير مغربي: 50 مستثمراً جديداً بقطاع صناعة السيارات في 6 أشهر ألمانيا تستثمر 8 ملايين يورو في إنشاء مصنع للسيارات بالمغرب المغرب يجذب استثمارات أجنبية بـ1.6 مليار دولار