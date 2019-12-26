فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟

مباشر: حقق المغرب تقدماً في صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة ، ليأتي كخامس مصدر سيارات إلى الاتحاد الأوروبي خلف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

واستحوذت صناعة السيارات على 27 بالمائة من قيمة صادرات المغرب بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

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