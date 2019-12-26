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"البابطين للطاقة" ترفع رأسمال تابعة بالسعودية 100%

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"البابطين للطاقة" ترفع رأسمال تابعة بالسعودية 100% "البابطين للطاقة" ترفع رأسمال تابعة بالسعودية 100%

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بالتمرير اليوم الخميس، زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة (شركة ذات مسئولية محدودة إحدى شركاتها التابعة بالمملكة العربية والمملوكة بنسبة 100 بالمائة).

ونقلاً عن بيان للشركة على "تداول"، تكون الزيادة من 8.4 مليون ريال سعودي إلى 26.8 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 18.4 مليون ريال سعودي.

وتكون الزيادة عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

ويتمثل الغرض من زيادة رأس المال، وفقاً للبيان، في دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.

وأوضحت أن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه. 

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