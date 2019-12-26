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إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص التطور الجوهري على صندوق الأهلي ريت 1

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إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص التطور الجوهري على صندوق الأهلي ريت 1 إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص التطور الجوهري على صندوق الأهلي ريت 1
تاريخ الإعلان السابق 1441-02-23 الموافق 2019-10-22 رابط الإعلان السابق الإعلان السابق التغير الحاصل تمديد الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل الملكية الأثر الناتج عن التغير الحاصل إلحاقا لإعلان شركة الأهلي المالية المنشور بتاريخ 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019م، المتعلق بتوقيع اتفاقية شراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال سعودي لغرض تأجيره، تود شركة الأهلي المالية أن توضح بأنه تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمديد الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل الملكية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2020م.

هذا ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق بعد إتمام الاستحواذ.

مباشر (اقتصاد)

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