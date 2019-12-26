إعلان إلحاقي من شركة دراية المالية مدير صندوق دراية ريت بخصوص توقيع اتفاقية شراء مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإعلان السابق 1441-01-26 الموافق 2019-09-25 رابط الإعلان السابق https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZLLcoIwFIafxYXrcwgXpTsMESwSByVWsnGi9TajwFhsxz59o3ahttJFs8vk-87ln4CECchcvW9WqtoUudrqeyadKQ_7NMQ2iTDlXfSS8YB2YhaJyIGXM0AIbRuuhX3stwz0nAB7SWyZmJggr_2ApaZ-9mM65D2CiPd-0OMt3cALx92xRtvkfz5at_6j-fHB8fAvP9N-6woQwtUDmjRJfJtgYMMIJMi3hdrP18lhsT9CZpmmq_vKu9Ih8bXJosin2uzY30BdtLfAL9nVAqdwzkDd9vUVbHgGudoWs8tXWVdV-dTEJlbqVX0ctk1dYF7sSpUfR8fdrNDQefkHqMpzqiqYGD9SvY2dkEuqHucDwSmLGU-nXMQdNoTMdgzXgXInhJh8psuSDdkyruyZXa68RuMLdZWx7w!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/ التغير الحاصل إلحاقا لإعلان شركة دراية المالية المنشور بتاريخ 25/09/2019م، تود دراية المالية أن تعلن أنه تم نقل ملكية عقار لوجيستي في الدمام لصالح صندوق دراية ريت في يوم الخميس بتاريخ 29/04/1441هـ الموافق 26/12/2019م حيث انتهت الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح. وقد بلغت قيمة الاستحواذ 29 مليون ريال سعودي وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق. الأثر الناتج عن التغير الحاصل إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من العام 2020م

مباشر (اقتصاد)