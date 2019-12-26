سوق الأسهم السعودية يعاود مكاسبه.. بأقل سيولة في 12 جلسة

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الخميس، باللون الأخضر، ليعاود ارتفاعه مرة أخرى، وسط تراجع السيولة لأدنى مستوياتها في 12 جلسة.

وأغلق المؤشر العام "تاسي"، بارتفاع نسبته 0.12 بالمائة، مضيفا 10.35 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,353.14 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى 3.49 مليارات ريال (أقل سيولة منذ 10 ديسمبر / كانون الأول الجاري)، مقابل 4.14 مليار ريال، بالجلسة السابقة.

وتراجعت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس إلى نحو 155.85 مليون سهم، مقابل 200.42 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وشهدت القطاعات الكبرى أداء متباينا، حيث صعد قطاعا المواد الأساسية والطاقة نحو 0.68 بالمائة و0.38 بالمائة، على التوالي، وهبط قطاعا الاتصالات والبنوك 0.6 بالمائة و0.21 بالمائة على الترتيب.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "مجموعة السريع" المكاسب بارتفاع نسبته 9.88 بالمائة، وسجل "صناعة الورق" أعلى الخسائر، بعد هبوطه 5.75 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية بلغت 11.46 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 399 مليون ريال، وأغلق السهم 0.43 بالمائة عند مستوى 35.35 ريال.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق مرتفعا 7.52 بالمائة، بمكاسب بلغت 511.75 نقطة، ليقفز إلى مستوى 7,314.60 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الرابحة بـ"الموازي"، بعد أن قفز 17.65 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لـ"العمران"، الذي هبط 5.41 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع نسبته0.92 بالمائة، عند مستوى 8342.79 نقطة، ليعاود خسائره بعد 7 جلسات من الارتفاع.

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