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تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية

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تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية
تفاصيل الإعلان قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بالتمرير بتاريخ 26/12/2019 زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة (شركة ذات مسئولية محدودة إحدى شركاتها التابعة بالمملكة العربية والمملوكة بنسبة 100%) من (8,4) مليون ريال سعودي إلى (26,8) مليون ريال سعودي بزيادة قدرها (18,4) مليون ريال سعودي حيث سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

والجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.

علماً بأن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.

مباشر (اقتصاد)

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