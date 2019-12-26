اعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

1.يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2.الأمانة والنزاهة والإخلاص في عمله، والتحلي بأعلى معايير السلوك القويم.

3.عدم وجود تعارض مصالح لدى المُرشح.

4.تكامل خبرات المرشح مع خبرات باقي أعضاء المجلس.

5.المهارة، الخبرة، القيادة، الحس العملي، الاستقامة، الحكمة، العمر، الخبرة في مجال الشركات.

6.الخبرة في قيادة شركة مُدرجة، والتخصص في التأمين، وإعادة التأمين أو في قطاع الاستثمار.

7.القدرة على اتخاذ القرارات.

8.موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على المرشحين

9.أن يتوفر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور الريادي للشركة

10.يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد.

11.أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

12.ألا يكون من موظفي الدولة، إلا إذا كان ممثلاً عن أحد الجهات الحكومية أو الشركات التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة.

13.أن لا يكون المرشح معسرا أو مفلسا.

14.ألا يكون المرشح عضوا في مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.

15.عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.

16.أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.

17.أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

18.أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.

19.أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.

موانع الترشح:

لا يجوز ترشيح أي من الأشخاص الآتي بيانهم لعضوية مجلس لإدارة:

-إذا كان قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

-إذا كان لديه مانع نظامي أو أمر قضائي يمنعه من عضوية مجلس الإدارة، مثل تجاوزه الحد الأدنى لعدد عضويات مجالس الإدارة، أوصدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يمنعه من العمل في الشركات المُدرجة في السوق .

إذا كان ترشيحه يتعارض مع توفر الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين ،الذي تحدده الأنظمة واللوائح.

متطلبات الترشح:

1.استيفاء وتوقيع استمارة الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة

2.السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية والعملية السابقة والحالية.

3.إرفاق نسخة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على الأقل عنوان سكن المرشح، رقم الهاتف الجوال ورقم هاتف الثابت، وعنوان البريد الإلكتروني.

4.تعبئة نموذج الملاءمة وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي .

5.تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع هيئة السوق المالية .

6.بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال التأمين و/أو إعادة التأمين أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.

7.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها ، فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة عليه أن يرفق بإبلاغ الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

I.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

II.اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

III.ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة

8.التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

9.في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة لأية معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.