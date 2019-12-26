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اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

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اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي
مقدمة تعلن الشركة للتسويق (أسواق المزرعة) عن توقيع تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-29 الموافق 2019-12-26 الجهة الممولة البنك السعودي الفرنسي قيمة التمويل 112,002,444 ريال مدة التمويل تمتد مدة التمويل من 08-12-2019م إلى 31-01-2021م . الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الهدف من التمويل تمويل رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة . أطراف ذات علاقة لايوجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية

مباشر (اقتصاد)

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