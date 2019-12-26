الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروعاً حيوياً لخدمة نصف مليون مواطن في جمهورية القمر المتحدة

دشن فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة السيد غزالي عثماني مشروع شبكة من الطرق المموّلة من الصندوق السعودي للتنمية بنسبة 100%، والتي سيستفيد منها أكثر من 500 ألف مواطن الذين يستخدمون طريق (المطار، قالاوا بطول 23 كلم) في جزيرة القمر الكبرى، وطريق (دندي، لانقوني بطول 12 كلم) في جزيرة انجوان، والتي تم إنشاؤها وتأهيلها لنقل الركاب والبضائع والمنتجات الزراعية.

ومع تدشين هذا المشروع، يكون قد وصل عدد المشاريع التي مولّها الصندوق في جمهورية القمر المتحدة خلال السنوات الماضية إلى 7 مشاريع تنموية بقيمة تتخطى 80 مليون دولار، استفاد منها حوالي 820.000 مواطن في قطاعات مختلفة مثل النقل، والصحة، والتعليم، ومياه الشرب.

وخلال حفل التدشين الذي أقيم في المناسبة، ثمّن فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة السيد غزالي عثماني مساهمة المملكة العربية السعودية في تطوير خطط التنمية المحلية والمتمثل بالدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع البنى التحتية في الدولة، مؤكداً أن مشروع الطرق هذا سيساهم في إحداث تغيير إيجابي للمشهد التنموي في البلاد.

بدوره، قال مستشار الصندوق السعودي للتنمية سعادة المهندس إبراهيم التركي: "لدينا تاريخ طويل من الشراكة مع القمر المتحدة، ونأمل أن يسهم هذا المشروع في تحسين حياة سكان القمر المتحدة، وفي إنعاش الحركة التجارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال تعزيز فرص وصولهم إلى أسواق جديدة".

وقد حضر حفل التدشين كل من وزير المالية والميزانية في جمهورية القمر المتحدة سيد علي سيد شيخان، ووزير البنية التحتية والطرق السيد عبد الله سعيد سرماي، محافظ جزيرة أنجوان السيد أنيس شمس دين، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري.

وعلى هامش زيارته جمهورية القمر المتحدة، اطلع وفد من الصندوق السعودي للتنمية على كيفية تنفيذ الخطة العامة المرتبطة بقطاع التعليم والتي تتضمن إنشاء 10 مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في مرحلة التعليم الإبتدائية مما يساهم في تحسين جودة التعليم.

ويُعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أكبر المساهمين في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ عام 1975، في تحقيق الاستقرار والازدهار للدول، من خلال تمويل أكثر من 1000 مشروعاً بين قروض ومنح، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية .