السعودية تطلق أول مؤشر لقياس سلوك المستهلك

الرياض ـ مباشر: دشنت جمعية حماية المستهلك، بالسعودية، "المؤشر السعودي لتمكين المستهلك"، الذي يعتبر أول مؤشر وطني يقيس سلوك المستهلك، ومدى قدرته على اتخاذ القرار.

وقال الأمين العام للجمعية، سمر بنت عبد الله القحطاني، وفقا لبيان من الجمعية، أن فكرة المؤشر بدأت من مقال صحفي، يقترح على الجمعية إطلاق مؤشر وطني لتمكين المستهلك، وبعد دراسة المقترح، تبنت الجمعية الفكرة.

وأضاف أنه تم دراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحة في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني، وتم الاتفاق على إجراء مسح شامل بواسطة استبيان يستهدف المستهلكين في السعودية.

كما أوضح أن نتائج الدورة الأولى من المؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر.

وحققت الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة، أعلى تمكين للمستهلك فيما حققن ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك من بين المهن الأخرى.

ونوه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسعودية، إلى أن هذه النتائج سوف تساعد على مزيد من التعرف على المشكلات على التي تواجه المستهلك.

ومن جانبه، قال رئيس فريق عمل المؤشر عبد الرحمن بن سلطان السلطان إن تبني الجمعية لفكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمامها بتمكين المستهلك في المملكة عبر عدة مبادرات.

وأضاف السلطان، أنه بعد عدة اجتماعات لفريق العمل تم إعداد خطة لدراسة المؤشر بالإضافة إلى تصميم أداة البحث وتم تطبيق الاستبيان على كافة شرائح المجتمع من مختلف مناطق المملكة.

كما أوضح أن المؤشر يتكون من 3 محاور رئيسة هي: مستوى مهارات المستهلك بالإضافة إلى محور مدى الإلمام بالقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ثم محور مستوى مشاركة التجارب والتفاعل.

وذكر السلطان أن نتائج المؤشر أظهرت أن 7.6 بالمائة من المستهلكين يشترون المنتجات المقلدة مع معرفتهم بأنها مقلدة، وأن 33.4 بالمائة من المستهلكين، يشترون من المواقع الإلكترونية بدون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء منها، وأن 42.2 بالمائة لا يناقشون بنود العقد قبل التوقيع.

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