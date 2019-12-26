أخبار عاجلة

الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020 -
وزير سعودي: قروض الصندوق الزراعي تضاعفت ثلاث مرات خلال 3سنوات -
وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد -
"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي -
شاهد.. زاخاروفا ترقص الروك أند رول -
الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري -
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب -
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو -
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مقاتلتان من نوع "ميغ-31" و"سو-34" تتزودان بالوقود جوا

Google+ Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. زاخاروفا ترقص الروك أند رول

شاهد.. زاخاروفا ترقص الروك أند رول

إنزال غواصة جديدة إلى الماء في سان بطرسبورغ

إنزال غواصة جديدة إلى الماء في سان بطرسبورغ

لحظة اقتحام رجال الإطفاء بوابة القاعة المشتعلة في أحد الفنادق الإيرانية

لحظة اقتحام رجال الإطفاء بوابة القاعة المشتعلة في أحد الفنادق الإيرانية

تحديد مكان تحطم المقاتلة الإيرانية

تحديد مكان تحطم المقاتلة الإيرانية