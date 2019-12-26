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الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018

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الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018 الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018

مباشر: ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في نحو عامين خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب النفط عالمياً.

واستفادت العملة الروسية من صعود النفط عالمياً وتجاوز خام برنت مستوى 67 دولاراً للبرميل، مع أهمية الخام في صادرات وعائدات الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" أمس عن وزير المالية الروسي قوله إن حكومته تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة السيادي في الذهب وعدد من المعادن النفيسة الأخرى، مع حقيقة أنها أكثر استقراراً على المدى الطويل من الأصول المالية.

وكان البنك المركزي الروسي خفض معدل الفائدة الرئيسي هذا الشهر إلى 6.25 بالمائة، وسط تباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الروبل أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 61.83 روبل.

وكانت العملة الروسية قد ارتفعت لمستوى 61.53 روبل في وقت سابق من التعاملات، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2018.

مباشر (اقتصاد)

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