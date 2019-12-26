اليوان الصيني يتراجع مع ترقب تطورات الاتفاق التجاري

مباشر: تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب مستجدات التجارة إضافة إلى تحديد البنك المركزي في البلاد السعر المرجعي للعملة عند أعلى مستوى في 5 أشهر.

ورفع بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان إلى حوالي 6.98 يوان لكل دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس/آب، مع حقيقة أن البنك المركزي يسمح بهامش تداول 2 بالمائة صعوداً أو هبوطاً من قيمة العملة.

وشهد اليوان مكاسب بنحو 1.5 بالمائة مقابل الدولار منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، عندما توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري بخفض التعريفات الجمركية.

ويأتي أداء العملة الصينية بالتزامن مع ترقب مستجدات الأمور التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سوف يعقد حفل توقيع مع الرئيس الصينى شي جين بينغ بشأن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

جدير بالذكر أنه في أغسطس/آب الماضي سمحت الصين بتخفيض في قيمة العملة المحلية لتكسر حاجز الـ7 يوانات لكل دولار لأول مرة في عقد.

وبحلول الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان مقابل الدولار بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوي 6.999 يوان.

وكانت العملة الصينية تشهد ارتفاعاً في وقت مبكر من تعاملات اليوم لتسجل مستوى 6.9853 يوان لكل دولار، قبل أن تتحول للهبوط.