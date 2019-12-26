شراكة استراتيجية بين أكوا باور و"سابك" لرفع مستوى المحتوى المحلي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أكوا باور، السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

ونقلاً عن بيان لشركة أكوا باور، يوم الأربعاء، تضمنت الاتفاقية، قيام "سابك" بتوفير الدعم للجهود التي تبذلها أكوا باور في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة، وذلك من خلال إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة الفرص التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل للمواهب السعودية.

كما ستوفر "سابك" أبحاث السوق المتعلقة بسلاسل التوريد المحلية، إلى جانب الإسهام في تسهيل فرص التعاون بين أكوا باور والشركاء المحليين والدوليين المحتملين ذوي الخبرات المتميزة في هذا المجال، علاوة على دعم جهود أكوا باور من خلال برنامجي "دايم" و"مؤهل" التابعين لشركة "سابك".

ووفقاً للبيان، ستعمل أكوا باور على استكشاف فرص التوطين من جانب الشركاء الدوليين بهدف دعم دراسات الجدوى التي تقوم بها "سابك".

كما ستزود أكوا باور "سابك" بأحدث اتجاهات التقنية ورؤى السوق لدعم فرص نمو البحث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة أكوا باور؛ وفقاً للبيان، إن إحدى أهم استراتيجيات أكوا باور هي تشجيع وتطوير المحتوى المحلي في الأسواق التي نعمل بها.

وتابع: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "سابك" في إطار مواكبتنا لاستراتيجيات المحتوى المحلي التي تعتمدها الحكومة السعودية بهدف دعم نمو منظومة الاقتصاد السعودي وتنويع مقوماته، ولتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب مساندة الشركات المحلية والمواهب السعودية الشابة".

دشنت أكوا باور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "شركة أكوا للاستثمار الصناعي" كذراع متخصصة في تمكين وتطوير المحتوى المحلي والتصنيع في المملكة.

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