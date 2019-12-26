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صفقة خاصة على أرامكو السعودية بأقل من سعر التداول

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صفقة خاصة على أرامكو السعودية بأقل من سعر التداول صفقة خاصة على أرامكو السعودية بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 42.71 مليون ريال، من خلال 1.33 مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 32.10 ريال.

وتم تداول سهم "أرامكو" بجلسة الخميس بين مستويات 35.30 ريال و35.05 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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