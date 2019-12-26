حصاد 2019.. قرارات فاصلة لصالح السعوديين و"أهلاً بالعالم" في المملكة

الرياض – السيد جمال: قبل أيام من نهايته، سيظل عام 2019 عالقاً في أذهان المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية؛ نظراً للقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة بغرض تحسين جودة حياة المواطن ورفع مشاركته الاقتصادية بالناتج المحلي، والتوجه نحو فتح أبواب المملكة للعالم سواء كانوا مشتغلين أو سائحين أو مستثمرين.

وكان المواطن موضع اهتمام لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال 2019؛ وطرحت مبادرات بهدف رفع نسبة التوطين وتخفيف تأثير الإصلاحات التي تمت بالسنوات الماضية.

كان على رأس تلك المبادرات السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة، والسماح للموظف العمل بالتجارة خارج الدوام، والإعلان عن استراتيجية الهيئة العامة للترفيه باعتبار القطاع السياحي واحداً من اهتمامات الحكومة، وأخيراً التوجيهات الملكية بتمديد صرف بدلات غلاء المعيشة حتى نهاية 2020.

وعلى جانب الأجانب، قررت الحكومة تحمل رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية 5 سنوات، وتم إطلاق الإقامة المميزة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار بالسعودية، إلى جانب إصدار تأشيرة سياحية تحت شعار "أهلاً بالعالم في المملكة".

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات الاقتصادية بالمملكة على مدار عام 2019 في سياق التقرير التالي:

إعلان استراتيجية الهيئة العامة للترفيه

كانت البداية في 22 يناير/ كانون الثاني، بإعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، استراتيجية الهيئة للترفيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات بالقطاع السياحي لرفع إنفاق المواطنين على السياحية الداخلية بغرض تعزيز مساهمة القطاع بالناتج المحلي.

وقال آل الشيخ، حينها، إن استراتيجية الهيئة تتضمن إطلاق العديد من المعارض والعروض التفاعلية لكل محبي عالم الخيال والفن في المملكة، فضلاً عن عروض السيرك العالمية، وإطلاق فئات جديدة من الترفيه تدخل القطاع الترفيهي بالسعودية لأول مرة.

السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة.. بشروط

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 16 يوليو/ تموز، السماح للأنشطة التجارية (المحال التجارية) بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن جاهزيتها لتطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مبينة أنه سيتم احتساب المقابل المالي بالمتر المربع ونوع النشاط.

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية كيفية احتساب المقابل المالي للسماح للمنشأة بالعمل لمدة 24 ساعة، وطريقة احتساب الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحال والمنشآت مقابل العمل 24 ساعة والأنشطة المستثناة من الرسوم.

مبادرة تجديد المنازل للمواطنين:

أطلقت وزارة الإسكان، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مبادرة جديدة لدعم المواطنين؛ تتضمن "دعم تجديد المساكن"، وتساعد المستفيدين من تجديد بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية.

ووفقاً للوزارة؛ فإنه حال الحصول على قرض مدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبالغة قيمته 500 ألف ريال؛ فإن دعم تجديد المساكن يتحدد حسن نوع الوحدة السكنية؛ إذا كانت فيلا أو تاون هاوس فإن دعم التجديد يصل لـ100 ألف ريال، ويبلغ 75 ألف ريال للدور السكني، وفي حالة الشقة السكنية يصل الدعم لـ50 ألف ريال.

سلم رواتب الوظائف التعليمية والعلاوات السنوية

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 9 سبتمبر/ أيلول، على سلم رواتب الوظائف التعليمية ولائحة الوظائف والعلاوات السنوية.

وقال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن اللائحة الجديدة تتضمن مزايا مالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل بعد نقلهم على لائحة الوظائف الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد، تشمل اعتماد علاوات أكبر، وسقفاً أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم بالسعودية تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة لتكون بداية من مطلع شهر يوليو/ تموز 2020.

تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية

انطلاقاً من خطة الحكومة لدعم القطاع الخاص، قرر مجلس الوزراء، في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية ا لمرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وبدأ تطبيق القرار مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن جميع المصانع أو المنشآت الصناعية بالمملكة حصلت على إعفاء من رسوم الوافدين؛ بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

السماح للموظف العمل بالتجارة

استمرت توجهات الدولة في دعم المواطن خلال 2019، فقرر مجلس الشورى تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية؛ وبموجب هذا التعديل تم السماح باشتغال الموظف في التجارة بعد انتهاء دوام عمله الرسمي.

واعتمد المجلس السماح لموظفي القطاع العام والخاص بالعمل بالتجارة خارج أوقات دوامه الرسمي.

ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، وكذلك السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وكشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن دراسة لجنة وزارية ما يتعلق بمزاولة الموظف الحكومي التجارة والعمل في القطاع الخاص، متوقعاً انتهاء اللجنة من أعمالها في الفترة المقبلة.

لائحة الذوق العام

أصدر وزير الداخلية السعودي، في 28 سبتمبر/ أيلول، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ.

وتضمنت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تبدأ من 50 ريالاً وتصل لـ3 آلاف ريال.

وتتضمن المخالفات في اللائحة، ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة، أو تلك التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو عنصرية أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

استحداث حقائب وزارية

استمراراً للتطور نحو تسريع وتيرة النمو، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 30 أغسطس/ آب، أمراً ملكياً يتضمن تغيير مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وتتضمن الأمر الملكي إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، فضلاً عن تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة.

وأصدر الملك سلمان، أمراً ملكياً آخر بتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول، أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، وإعفاء الوزير خالد الفالح من منصبه.

استمرار صرف بدلات غلاء المعيشة

يبرهن 2019 أن المواطن كان بعين القيادة، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول، جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة بأي شكلٍ من الأشكال.

السعودية تغازل الأجانب وتفتح أبوابها للاستثمار والترفيه

التأشيرة السياحية

تحت شعار "أهلاً بالعالم"، بدأت المملكة العربية السعودية العمل بالتأشيرة السياحية، اعتباراً من 27 سبتمبر/ أيلول؛ لحاملي جنسيات 49 دولة.

وتصل تكلفة التأشيرة السياحية إلى 440 ريالاً، تشمل 300 ريال كتكلفة موحدة لرسوم التأشيرات، و140 ريالاً للتأمين الطبي.

وتصل مدة التأشيرة السياحية 90 يوماً، ويمكن الحصول عليها عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

الإقامة المميزة

ومن أجل جذب الاستثمارات، بدأت المملكة عبر مركز الإقامة المميزة، في 23 يونيو/ حزيران 2019، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، وهي عبارة عن نظام وافقت عليه الحكومة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة؛ وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

وأعلن مركز الإقامة المميزة، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق ومزايا؛ أبرزها: الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوزا 21 عاماً)، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب (الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته)، إلى جانب استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات وغيرها.

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