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الوضع الداكن في واتساب جاهز.. لكن لبعض المستخدمين فقط

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الوضع الداكن في واتساب جاهز.. لكن لبعض المستخدمين فقط الوضع الداكن في واتساب جاهز.. لكن لبعض المستخدمين فقط

أصبحت ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها في واتساب جاهزة للإصدار، حيث تفيد التقارير أن بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد قد اختبروها بالفعل، وذلك بعد أن استمر تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك بالتشويق لها منذ شهور، بالرغم من أنه لم يعلن بعد عن تاريخ إصدار الميزة أو حتى التعليق رسميًا عليها.

و

موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo أن ميزة الوضع الداكن جاهزة للإصدار بالنسبة لنظام أندرويد، كما أوضح أن الميزة يقترب ظهورها بشكل رسمي ضمن تطبيق واتساب لنظام آي أو إس iOS، وذلك بالرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة قبل أن طرحها لأجهزة آيفون وآيباد.

وقال موقع WABetaInfo: يمكن لواتساب إنجاز هذه التعديلات الطفيفة خلال 15 دقيقة، لكن المشكلة الحقيقية هي أننا لا نعرف متى سيفعلون ذلك.

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.

وتتضمن العديد من التطبيقات الشائعة الأخرى الميزة بالفعل، بما في ذلك تطبيق مسنجر المملوك لشركة فيسبوك، واكتشف بعض مستخدمي واتساب بالفعل طريقة لاستخدام الميزة المتوقع صدورها قريبًا من خلال استغلال خطأ داخل التطبيق المخصص لنظام أندرويد.

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وتمت مشاركة هذه الطريقة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل شهر ديسمبر، والتي تتضمن إرسال رابط يوتيوب إلى جهة اتصال داخل التطبيق، لكنها لا تعمل حاليًا إلا لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هاتف مثبت عليه أندرويد 10.

وذكر موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo أن التحديثات الأخرى المتوقعة للتطبيق تشمل وضع استهلاك البيانات المنخفض وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية لأجهزة آي أو إس iOS.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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