آبل قد تشهد ارتفاعًا في مبيعات آيفون بسبب 5G

تستعد شركة آبل لنمو مزدوج الرقم بنسبة 10 في المئة في مبيعات أجهزة آيفون العام المقبل، مع وجود علامات تشير إلى أن نسبة عالية من مالكي آيفون سيتجهون إلى الترقية لهاتف آيفون iPhone 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية والاستثمارات Wedbush Securities يوضح خطط آبل لعام 2020.

وكان من المتوقع أن تجلب سلسلة iPhone 12 في عام 2020 أول هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس iPhone 5G، إلى جانب مجموعة من أجهزة آيفون الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G، لكن يبدو أن آبل قد تمضي قدمًا في برنامج 5G أسرع مما كان متوقعًا.

وبحسب التقرير، فمن المفترض أن تكون التوقعات متفائلة فيما يتعلق بالطلب على iPhone 5G، وقال التقرير: نعتقد أن iPhone 11 هو مجرد واجهة أمامية لدورة الإنتاج الحالية لشركة كوبرتينو مع قائمة من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات 5G المقرر الكشف عنها في شهر سبتمبر، والتي ستفتح أبواب كبيرة للترقيات.

ومن المثير للاهتمام أن جهاز iPhone 11 يعتبر الفائز الأول في دورة الإنتاج الجديدة، وذلك بالنظر إلى أنه ليس هاتفًا داعمًا لشبكات الجيل الخامس، لكن هذا يعني إمكانية أن يكون iPhone 5G مشابه نوعًا ما لهاتف iPhone 2019 من حيث التصميم.

وتتوقع شركة Wedbush Securities إصدار خمسة هواتف آيفون في عام 2020، لكنها لن تكون جميعها داعمة لشبكات الجيل الخامس، كما من المتوقع أن يكون iPhone SE2، وهو آيفون منخفض التكلفة، داعمًا لشبكات الجيل الرابع 4G، وقد يكون هناك إصدار Pro أيضًا من هذا الهاتف.

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وهناك ما يقرب من 900 مليون شخص من مالكي آيفون في الوقت الحالي، وتعتقد شركة Wedbush Securities أن أكثر من ثلثهم من المحتمل أن يقوموا بالترقية إلى هاتف آيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس العام المقبل، وتشير توقعات الشركة إلى إمكانية بيع آبل ما بين 200 مليون إلى 350 مليون جهاز iPhone 5G.

وتأتي هذه التوقعات بعد تقارير سابقة أوضحت أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تتوقع 100 مليون طلب لجهاز العام المقبل iPhone 12، مقارنةً بحوالي 80 مليونًا لجهاز iPhone 11.

يذكر أن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G متوفرة الآن، لكنها لم تكتسب شعبية كبيرة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقطة السعر ونقص الاتصال، وذلك لأن شبكات 5G لا تتوفر إلا في مناطق قليلة محددة، ومع ذلك، قد تزداد الشعبية عند إطلاق آبل لهاتف iPhone 5G، مما يدفع الكثير من الأشخاص إلى شراء الأجهزة.