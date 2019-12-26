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شركة أبحاث تحدد مستهدفات أسهم 3 شركات اتصالات سعودية

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شركة أبحاث تحدد مستهدفات أسهم 3 شركات اتصالات سعودية شركة أبحاث تحدد مستهدفات أسهم 3 شركات اتصالات سعودية

الرياض - مباشر: حددت شركة الراجحي المالية، السعر المستهدف لأسهم 3 شركات اتصالات سعودية، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة، شهد أداءً جيداً لعام 2019 حتى تاريخه.

وحددت الراجحي المالية في مذكرة بحثية لها، اليوم الخميس، السعر المستهدف لسهم شركة الاتصالات السعودية، عند 91 ريالاً بناءً على طريقة للتقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومكرر تقييم يبلغ 7.5 مرة لقيمة الشركة/EBITDA.

وتابعت: "بالنسبة لـ"موبايلي" وزين السعودية، وبناءً على مكرر تقييم يبلغ 6 مرات و6.3 مرة، توصلنا إلى مستهدفة لسهميهما تبلغ 24 ريالاً و13 ريالاً/ السهم، على التوالي".

وأوضحت الراجحي المالية أن هناك بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل نظراً لأنه يوجد استقرار الآن في عدد الأجانب في المملكة، وارتفاع عدد الزائرين لأغراض الأعمال، والسياحة، وتزايد نشاطات الأعمال على الصعيد المحلي.

وتوقعت مزيداً من النمو في قطاع الأعمال وارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أنه من جانب آخر، يمكن أن يعني الاستثمار في تقنية الجيل الخامس في 2020، ارتفاعاً في التكاليف والمصروفات الرأسمالية.

وتابعت: "يعني ذلك ضمنياً، أن شركة الاتصالات من غير المحتمل أن تقوم بعمل توزيعات أرباح خاصة في 2019/2020 إذا لم تستلم دفعات من الذمم المدينة".

وأضافت أنه: "بينما نجد أن شركة زين جريئة في الاستثمار في تقنية الجيل الخامس؛ فإننا نعتقد أن موبايلي من المرجح أن تركز على عمل دفعات الدين".

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