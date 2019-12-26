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"السريع" يسجل ارتفاعه الثامن على التوالي.. بأعلى وتيرة منذ سبتمبر

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مباشر ـ ثابت شحاتة: واصل سهم مجموعة السريع التجارية الصناعية، مكاسبه خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل ارتفاعه الثامن على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصعد السهم 9.88 بحلول الساعة 01:30 بتوقيت ، تصدر بها الأسهم الرابحة، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، عن موافقتها على طلب مجموعة السريع، بزيادة رأسمالها،  من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 112.66 مليون ريال.

وبلغت كمية التداول على السهم، حتى هذه اللحظات 1.26 مليون سهم، بلغت قيمتها 39.66 مليون ريال، من خلال 1.14 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي، باللون الأخضر في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 0.12 بالمائة، بمكاسب بلغت 10.41 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,353.2 نقطة.

وتحولت الشركة للربحية خلال الربع الثالث من 2019، بصافي ربح بلغ 3.07 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 16.69 مليون ريال للربع الثالث من 2018.

وأعلنت مجموعة السريع، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توصلها لاتفاق مع شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري،  بخصم مديونية قائمة بمبلغ 14.3 مليون ريال.

وتراجعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 7.49 مليون ريال، تمثل 11.43 بالمائة من رأس المال، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، في نهاية أغسطس/آب على تخفيض رأسمال الشركة.

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