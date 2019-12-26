بالفيديو : جدال العكايلة والطراونة وتحويل سؤاله عن عقد وجبات القوات المسلحة الى استجواب

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : حول النائب الدكتور عبد الله العكايلة سؤاله النيابي الى استجواب .

جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء وناقش فيها المجلس 13 سؤالا قدمها النواب للحكومة واستمع فيها الى اجابات الوزراء .

وكان العكايلة تقدم بسؤال حول تزويد القوات المسلحة بوجبات الطعام من خلال عقد مع شركة تدعى " الولاء " مشددا على ضرورة الغاء العقد واناطة الامر للقوات المسلحة كما كان الحال عليه في السابق ودار حديثه عن تكاليف العقد الكبيرة مطالبا بالغائه.

وكانت الحكومة اجابت بان الشركة مملوكة بنسبة 51 % للقوات المسلحة في حين قال رد القوات لمسلحة ان العقد جاء بطريقة " التلزيم " لهذا السبب .

وخلال حديث العكايلة طلب منه الطراونة الاختصار بسبب ضيق الوقت وفقا للنظام الداخلي ، الأمر الذي رفضه العكايلة الذي خاطب الطراونة بأنه يعرف النظام الداخلي ليدور سجال ساخن بينهما وليستمر العكايلة بقراءة ما بين يديه من معلومات ومطالب ، وفي النهاية حول سؤاله الى استجواب .

شاهد مداخلة العكايلة ومساجلته مع الطراونة :

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مجلس النواب يناقش 13 سؤالا نيابيا