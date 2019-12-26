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بالفيديو : جدال العكايلة والطراونة وتحويل سؤاله عن عقد وجبات القوات المسلحة الى استجواب

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بالفيديو : جدال العكايلة والطراونة وتحويل سؤاله عن عقد وجبات القوات المسلحة الى استجواب بالفيديو : جدال العكايلة والطراونة وتحويل سؤاله عن عقد وجبات القوات المسلحة الى استجواب

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : حول النائب الدكتور عبد الله العكايلة سؤاله النيابي  الى استجواب  .

جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء وناقش فيها المجلس 13 سؤالا قدمها النواب للحكومة واستمع فيها الى اجابات الوزراء .

وكان العكايلة تقدم بسؤال حول تزويد القوات المسلحة بوجبات الطعام من خلال عقد مع شركة تدعى " الولاء " مشددا على ضرورة الغاء العقد واناطة الامر للقوات المسلحة كما كان الحال عليه في السابق  ودار حديثه عن تكاليف العقد الكبيرة مطالبا بالغائه.

وكانت اجابت بان الشركة مملوكة بنسبة 51 % للقوات المسلحة في حين قال رد القوات لمسلحة ان العقد جاء بطريقة " التلزيم " لهذا السبب .

وخلال حديث العكايلة طلب منه الطراونة الاختصار بسبب ضيق الوقت وفقا للنظام الداخلي ، الأمر الذي رفضه العكايلة الذي خاطب الطراونة بأنه يعرف النظام الداخلي  ليدور سجال ساخن بينهما وليستمر العكايلة بقراءة ما بين يديه من معلومات ومطالب ، وفي النهاية حول سؤاله الى استجواب .

 شاهد مداخلة العكايلة ومساجلته مع الطراونة :

للمزيد : 

مجلس النواب يناقش 13 سؤالا نيابيا

 

جي بي سي نيوز

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