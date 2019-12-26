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8 الصبح - "ساندرا وسرين" .. شقيقتان حققتا لمصر العديد من الميداليات في التنس الارضي والقوى البدنية

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