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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع احتفالات الكريسماس

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع احتفالات الكريسماس استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع احتفالات الكريسماس

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع التفاؤل بتخفيف التوترات التجارية ومع احتفالات الكريسماس.

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد " بأنه سيوقع الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع رئيس الصين "شي جين بينغ" قريباً.

وقالت الصين إنها على اتصال بواشنطن بشأن احتفالية توقيع الاتفاق التجاري.

وكشفت بيانات صينية أن شحنات فول الصويا التي تستوردها من الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018.

وقالت هيئة الجمارك خلال البيان إنها ستعلن في الوقت المناسب عن قائمة تشمل إعفاء من التعريفات الجمركية المفروضة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

يذكر أن أحجام التداول هذا الأسبوع محدودة بسبب احتفالات الكريسماس.

وبحلول الساعة 9:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الخضراء مقابل اليورو عند مستوي 1.1094 دولار.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 109.56 ين.

بينما انخفض الدولار مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 1.2990 دولار، واستقر أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9807 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.628.

مباشر (اقتصاد)

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