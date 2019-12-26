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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل حيال الصفقة التجارية وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الطلب على الخام.

وينتظر المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل العام المقبل 2020، بحسب ما ذكره وزير الخزانة الأمريكي.

وكانت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي ارتفعت خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في عامين.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة في الأسبوع الجاري بالتزامن مع عطلات الكريسماس والعام الجديد.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي غداً الجمعة وسط توقعات بانخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة  9:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 67.34 دولار للبرميل.

وفي نفس التوقيت، صد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 61.25 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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