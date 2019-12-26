أساسيات الغذاء تعتزم طرح "هامبرغيني" بالسوق السعودي خلال 2020

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أساسيات الغذاء السعودية، نواف الفوزان، إن الشركة تخطط لإدراج العلامة التجارية التابعة لها شركة "هامبرغيني" في سوق الأسهم السعودية - تداول خلال عام 2020.

وأضاف الفوزان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سوق المال يتيح فرصة للاستحواذ والنمو بشكل أفضل وهو ما دفع الشركة للتفكير في الإدراج.

وتابع الفوزان: "الطرح في سوق المال يدفعنا أيضاً لتطبيق الحوكمة بشكل أفضل وأن نصبح بيئة جاذبة للعمل لدينا".

يُذكر أن شركة أساسيات الغذاء هي شركة سعودية ناشئة، تركز على توفير المنتجات الغذائية الطازجة.

ووفقاً لبيانات الشركة تمتلك "ھامبرغيني" الآن 30 فرعاً في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتخطط لإطلاق 13 فرعاً إضافياً.

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