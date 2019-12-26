الذهب يستمر أعلى 1500 دولار مع انتظار توقيع الصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1500 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعاود المعدن الأصفر كسر حاجز الـ1500 دولار للأوقية والذي يمثل أعلى مستوى في نحو شهرين مع عدم اليقين المحيط بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الأولى جاهزة للتوقيع كما أكد الجانب الصيني الأمر نفسه، لكن لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد محدد لإتمام هذه العملية.

ويأتي أداء المعدن بالتزامن مع ضعف البيانات الاقتصادية بالتزامن مع عطلة الكريسماس، ومع ذلك من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن طلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.50 دولار ليصل إلى 1508.3 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة أو تقريباً 4.25 دولار ليصل إلى مستوى 1504.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بنحو 17 بالمائة في العام الجاري حتى الآن والتي من شأنها أن تكون الصعود السنوي الأفضل منذ عام 2010.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.608.