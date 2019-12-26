واردات الصين من فول الصويا الأمريكي تقفز لأعلى مستوى بعامين

مباشر: ارتفعت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو 20 شهراً خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لمزيد من الشحنات القادمة من الولايات المتحدة قبل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية والصادرة هذا الأسبوع، أن الشحنات الواردة للصين من الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى 2.6 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018 ومقارنة مع 1.1 مليون طن المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تستورد الصين شحنات من فول الصويا الأمريكي تقريباً في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفقاً لما أظهرته البيانات التي نقلتها وكالة بلومبرج.

وقالت هيئة الجمارك خلال البيان إن الصين تقوم بمراجعة إعفاء التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار كما ستعلن عن قائمة من المنتجات المؤهلة للإعفاء في الوقت المناسب.

يذكر أن الصين تصدر بشكل منتظم إعفاءات من التعريفات للشركات المحلية في البلاد والتي تقوم بشراء فول الصويا الأمريكي.

ووفقاً للبيانات، فإن البلاد قامت بشراء 3.9 مليون طن من فول الصويا من البرازيل مقابل 3.8 مليون طن تم شراؤها في أكتوبر/تشرين الأول و5.1 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وصعدت كذلك واردات الصين من الأرجنتين إلى 1.4 مليون طن في الشهر الماضي مقابل 0.96 مليون طن في الشهر السابق له، وحوالي 0.36 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.

وبحلول الساعة 9:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة 7.0001 يوان.