التعليم السعودية توجه بإنجاز طلبات المبتعثين

الرياض ـ مباشر: وجه وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة من قبل المبتعثين السعوديين، على نظام سفير2.

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث لينا الطعيمي؛ وفقاً لبيان من الوزارة، فإن وزير التعليم وجه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في سفير2.

وأضافت الطعيمي، أن الوزير وجه كذلك بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنياً وفنياً في سفير2، وإيجاد الحلول العاجلة لأية مشاكل.

كما بينت أن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت عدة وسائل للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام سفير2.

وأشارت وكيل وزارة التعليم للابتعاث لينا الطعيمي إلى أن التطبيق الأولي للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافاً في تجربة المستخدم بين نظام سفير1 وسفير2 في رفع الطلبات.

كما أكدت على أتمتة 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 بالمائة من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ونظام سفير2، هو خدمة إلكترونية ضمن إطار موحد لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج، من خلال توظيف التقنيات، والاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التحول الرقمي بما يحقق كافة احتياجات الدارسين السعوديين بالخارج.

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