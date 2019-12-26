أخبار عاجلة

الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري -
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب -
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو -
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل -
الأخبار - الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا -
8 الصبح - ك/ عصام مرعي: مبقاش في حاجة دلوقتي اسمها ابن النادي والمادة أصبحت هي الحاكم !! -
8 الصبح – ك/عصام مرعي: بداية ميتشو مع الزمالك كانت قوية وعدم ثبات التشكيل كان سبب تراجع الاداء -
اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

التعليم السعودية توجه بإنجاز طلبات المبتعثين

Google+ Print
التعليم السعودية توجه بإنجاز طلبات المبتعثين التعليم السعودية توجه بإنجاز طلبات المبتعثين

الرياض ـ مباشر: وجه وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة من قبل المبتعثين السعوديين، على نظام سفير2.

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث لينا الطعيمي؛ وفقاً لبيان من الوزارة، فإن وزير التعليم وجه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في سفير2.

وأضافت الطعيمي، أن الوزير وجه كذلك بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنياً وفنياً في سفير2، وإيجاد الحلول العاجلة لأية مشاكل.

كما بينت أن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت عدة وسائل للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام سفير2.

وأشارت وكيل وزارة التعليم للابتعاث لينا الطعيمي إلى أن التطبيق الأولي للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافاً في تجربة المستخدم بين نظام سفير1 وسفير2 في رفع الطلبات.

كما أكدت على أتمتة 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 بالمائة من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ونظام سفير2، هو خدمة إلكترونية ضمن إطار موحد لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج، من خلال توظيف التقنيات، والاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التحول الرقمي بما يحقق كافة احتياجات الدارسين السعوديين بالخارج.

ترشيحات:

السعودية ترفع صادراتها الوطنية لدول الخليج 5.2% خلال أكتوبر

وزير الطاقة السعودي:اتفاقية المنطقة المقسومة مع الكويت "توافق وليس اتفاقاً"

ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

إنفوجرافيك.. 20 تشريعاً لتسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص بالسعودية خلال 2019

السعودية تعتمد دليل التوطين بعقود التشغيل والصيانة.. بحد أدنى للرواتب

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"