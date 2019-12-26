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البورصات الأوروبية تغلق أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية

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البورصات الأوروبية تغلق أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية البورصات الأوروبية تغلق أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية

مباشر: أغلقت البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الخميس، في عطلة رسمية احتفالاً بأعياد الكريسماس.

وكانت الأسهم الأوروبية لامست مستويات قياسية جديدة في جلسة قصيرة يوم الثلاثاء قبل أن تبدأ عطلة رأس السنة وتواصل الغلاق حتى اليوم.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" جلسة الثلاثاء عند مستوى قياسي بلغ 418.9 نقطة.

وغلب الارتفاع على البورصات الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء فيما عدا مؤشر داكس الألماني تراجع بنحو 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1095 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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