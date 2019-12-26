مؤسسة النقد السعودية تدعو شركتي وكالة تأمين لتصحيح الأوضاع

الرياض ـ مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن عدم التزام كل من شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة، باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط.

وأوضحت، "ساما" في بيان لها اليوم الخميس، أن الشركتين لم تتجاوبا مع مخاطباتها المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.

ودعت مؤسسة النقد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

وأشارت إلى أنه في حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة؛ فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص من الشركتين.

كما دعت "ساما" من لديه شكوى تجاه هاتين الشركتين سواء من المؤمَّن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة.

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