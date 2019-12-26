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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام.. و"نيكي" يسجل مكاسب سنوية 20%

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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام.. و"نيكي" يسجل مكاسب سنوية 20% الأسهم اليابانية تتراجع بالختام.. و"نيكي" يسجل مكاسب سنوية 20%

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات آخر جلساتها في العام الحالي اليوم الخميس، مع حصد مكاسب سنوية بنحو 20 بالمائة.

واستفادت البورصة اليابانية من التفاؤل التجاري بشأن الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، حيث ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية جاهزة للتوقيع.

وتلقت الأسواق المالية في اليابان الدعم من إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الخطرة في ظل الهدنة التجارية إضافة إلى هدوء التوترات السياسية والمخاوف الاقتصادية.

وأبقى البنك المركزي في اليابان سياسته النقدية كما هي دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام، حيث ثبت معدل الفائدة في النطاق السالب عند -0.1 بالمائة.

وتنهي البورصة اليابانية تداولات العام الحالي اليوم لتبدأ عطلتها السنوية.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة ليغلق آخر جلساته هذا العام عند مستوى 23924.9 نقطة.

وعلى صعيد أداء المؤشر الياباني خلال العام الحاري، فقد حقق مكاسب سنوية بلغت 19.5 بالمائة أو ما يوازي 3910 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فشهد زيادة بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1731.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليصعد الدولار إلى مستوى 109.56 ين.

مباشر (اقتصاد)

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