السعودية ترفع صادراتها الوطنية لدول الخليج 5.2% خلال أكتوبر

الرياض – السيد جمال: ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، زادت صادرات المملكة ذات المنشأ الوطني لدول الخليج بقيمة 133 مليون ريال (35.5 مليون دولار) خلال أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليار ريال (721 مليون دولار)، مقارنة بـ 2.57 مليار ريال (686 مليون دولار) في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وانخفضت صادرات السعودية غير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي من السلع المعاد تصديرها بنسبة 18.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 1.12 مليار ريال (298 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.37 مليار ريال (364 مليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى مستوى إجمالي قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 3.82 مليار ريال (1.02 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 3.94 مليار ريال (1.05 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2018.

وفي المقابل، تراجعت قيمة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 196 مليون ريال (52.27 مليون دولار).

وبلغت فاتورة واردات المملكة السلعية من شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.09 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

وسجلت المملكة عجزا تجاريا مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 83 مليون ريال (22.13 مليون دولار) خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل عجز قيمته 163 مليون ريال (43.5 مليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي 7.72 مليار ريال (2.06 مليار دولار)، مقارنة بـ 8.04 مليار ريال (2.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 3.9 بالمائة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2019 بقيمة تبادل تجاري بلغت 5.46 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مقارنة بتبادل قيمته 5.55 مليار ريال (1.48 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018، بتراجع 1.6 بالمائة.

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تراجع حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري 74.23 مليار ريال (19.78 مليار دولار) منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 79.724 مليار ريال (21.24 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام 2018.

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