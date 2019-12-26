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مساهمو "الوطنية للتعليم" يقرون توزيع 80 هللة للسهم

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مساهمو "الوطنية للتعليم" يقرون توزيع 80 هللة للسهم مساهمو "الوطنية للتعليم" يقرون توزيع 80 هللة للسهم

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم، باجتماعها أمس الأربعاء، توزيع 0.80 ريال (80 هللة) للسهم، عن العام المنتهي في 31 أغسطس/آب 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف الأرباح، اعتباراً من يوم الثلاثاء14 يناير/كانون الثاني 2020.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة ومراجع الحسابات، عن العام المنتهي في 31 أغسطس/آب 2019، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي المنتهي في 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

ووافقت الجمعية كذلك، على إعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح، وتعديل عدد من المواد من النظام الأساسي للشركة، وتم إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس/آب 2019، نمو صافي الأرباح 3.1 بالمائة، إلى 50.39 مليون ريال، مقابل 48.87 مليون ريال، للعام السابق.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، في فبراير/شباط 2019، توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 أغسطس/آب 2018 بواقع 40 هللة للسهم.

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