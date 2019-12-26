إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني

مقدمة تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني تاريخ اعلان الترسية 1441-04-29 الموافق 2019-12-26 موضوع العقد توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني تاريخ توقيع العقد 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين تفاصيل العقد بموجب هذه الإتفاقية يقوم الوكيل (شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني والعملاء في جميع فروعها مده العقد إن مدة الإتفاقية بين الطرفين سنة ميلادية من تاريخ 25/12/2019م إلى 24/12/2020م ، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء مدة العقد الأصلية أو المتجددة بـ 30 يوم على الأقل. وقد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الإتفاقية بتاريخ 20/04/1441هـ الموافق 17/12/2019م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها تتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابي يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة أطراف ذات علاقة لا يوجد
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