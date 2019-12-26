تعلن الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

1-الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/08/31م

3-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م

4-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2019 /2020م والسنة المالية التي ستنتهي في 2020/08/31م والربع الاول والربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021م .

5-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم البدء في توزيع هذه الارباح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/01/14م .

6-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي تلال الدوحة بالظهران (الترجي سابقاً) بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2020/01/11 ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها، وهو عقد استئجار عماله للصيانة وأعمال النظافة والحراسات وغيرها بمبلغ لا يتجاوز 3075 ريال شهريا للعامل الغير السعودي، ومبلغ لا يتجاوز 5500 ريال شهريا للعامل السعودي ، وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2019/09/01م ويجدد تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين بإيقافه ، وبدون شروط تفضيلية .

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد مقاولة انشاء صالة متعددة الاستخدامات بمجمع حي الريان وقيمة العقد الإجمالية 300.000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وينتهي بعد 45 يوم من تاريخ بداية العقد 2019/11/10م وبدون شروط تفضيلية .

9- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مدارس الغد الاهلية (المزمع شراء كامل حصص الشركاء فيها لصالح الشركة الوطنية للتربية والتعليم) وشركة يمامي القابضة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ايجار مباني لمدة (25) عاماً من تاريخ 2019/09/01م وقيمة العقد الإجمالية (195.000.000) ريال وبدون شروط تفضيلية. وستتحقق المصلحة بعد اتمام شراء الحصص .

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري ، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي القيروان بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2020/01/11م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .

11- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ( ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع ) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 2019/09/02م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/02/27م خلفا للعضو المستقيل (محمد بن ابراهيم الخضير) .

12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م

13- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

14- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان وإدارة الشركة .

15- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

16- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .

17- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

18- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين .

19- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة .

20- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس .

21- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

22- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .

23- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

24- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

25- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات .

26- الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .

27- الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة .

28- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .

29- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح .

30- الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية والتطبيق .

31- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020/08/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

32- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

33- الموافقة على اعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح من تمويل انشاء مشروعين (القصر 1 – القصر 2)والمخصص لهما مبلغ (109.4) مليون ريال الى استخدامها في تمويل شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الاهلية وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة بمبلغ (66.7 مليون ريال) واستخدام المتبقي مبلغ (42.7 مليون ريال) لإكمال تمويل مشروع انشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع مدارس بحي القيروان .