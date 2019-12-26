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الأهلي التجاري يوصي بتوزيع 3.6 مليار ريال للنصف الثاني

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الأهلي التجاري يوصي بتوزيع 3.6 مليار ريال للنصف الثاني الأهلي التجاري يوصي بتوزيع 3.6 مليار ريال للنصف الثاني

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م، بواقع 1.2 ريال للسهم.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن قيمة التوزيعات 3.6 مليار ريال، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.

وأشار إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوه البنك إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية، في موعد لاحق.

وبين أنه سيتم تحديد  تاريخ صرف الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك.

ولفت البنك الأهلي إلى أن التوزيعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين، تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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