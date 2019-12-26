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يعلن البنك الأهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م

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يعلن البنك الأهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م يعلن البنك الأهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م
مقدمة يعلن البنك الأهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 اجمالي المبلغ الموزع 3,600,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهماً حصة السهم من التوزيع 1.20 ريال سعودي بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 12 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً. تاريخ التوزيع تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. معلومات اضافية نود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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