إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة تخفيض راس مال الشركة (الاجتماع الأول)

تفاصيل الإعلان يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة اشعار مساهميها الكرام بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 05/05/1441هـ الموافق 31/12/2019م بفندق كراون بلازا بمدينة جدة ، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 01/05/1441هـ الموافق 27/12/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa

والله الموفق ،،،