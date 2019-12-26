إعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول)

التصويت على البنود التالية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

5. التصويت على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع مكتب العظم والسديري (Crowe Horwath) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المنتهية في 2019/09/30 (الربع الثاني) للعام المالي 2020/2019، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2020/2019 والربع الأول لعام 2021/2020، وتحديد أتعابه.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/09/08م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).

11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن، اعتباراً من 2019/11/21م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م، (مرفق السيرة الذاتية).

12. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو في لجنة المراجعة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 2019/11/21م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن من عضوية لجنة المراجعة في 2019/10/22م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/11/21م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

13. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق)