الاتصالات السعودية تُبرم اتفاقاً مع "مدن" لتحفيز الاستثمار بالبنية الرقمية

الرياض – مباشر: وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تستهدف تمكين الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي.

وتابعت الوزارة، أن أهداف مذكرة التفاهم تتضمن أيضا دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقا للبيان، تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى توحيد الجهود وإيجاد شراكة قوية ومتينة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نشر شبكة الاتصالات، وتوفير البنية الرقمية المناسبة لنمو وتطور المدن الصناعية، إضافةً إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل إلكترونية متنوعة وآمنة.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة ووفقاً لهذه المذكرة ستعمل وبالتعاون مع مزودي الخدمة على تحفيز نشر شبكات الألياف الضوئية والنطاق العريض اللاسلكي وتمكين الجيل الخامس بالمدن الصناعية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن من شأن المذكرة دعم رؤية "مدن" في التحوُّل الرقمي، وتعزيز استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كما أنها تسهم في دعم تحول المدن الصناعية إلى مدن ذكية، وتأسيس مركز للابتكار الرقمي لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي تقنياً.

ترشيحات

ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

تغير وحيد بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

"الكهرباء" المصرية والسعودية توقعان عقد استشاري لتركيب نظام المعوضات الديناميكية