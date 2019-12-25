أخبار عاجلة

الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري -
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب -
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو -
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل -
الأخبار - الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا -
8 الصبح - ك/ عصام مرعي: مبقاش في حاجة دلوقتي اسمها ابن النادي والمادة أصبحت هي الحاكم !! -
8 الصبح – ك/عصام مرعي: بداية ميتشو مع الزمالك كانت قوية وعدم ثبات التشكيل كان سبب تراجع الاداء -
اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الاتصالات السعودية تُبرم اتفاقاً مع "مدن" لتحفيز الاستثمار بالبنية الرقمية

Google+ Print
الاتصالات السعودية تُبرم اتفاقاً مع "مدن" لتحفيز الاستثمار بالبنية الرقمية الاتصالات السعودية تُبرم اتفاقاً مع "مدن" لتحفيز الاستثمار بالبنية الرقمية

 

الرياض – مباشر: وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تستهدف تمكين الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي.

وتابعت الوزارة، أن أهداف مذكرة التفاهم تتضمن أيضا دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقا للبيان، تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى توحيد الجهود وإيجاد شراكة قوية ومتينة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نشر الاتصالات، وتوفير البنية الرقمية المناسبة لنمو وتطور المدن الصناعية، إضافةً إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل إلكترونية متنوعة وآمنة.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة ووفقاً لهذه المذكرة ستعمل وبالتعاون مع مزودي الخدمة على تحفيز نشر شبكات الألياف الضوئية والنطاق العريض اللاسلكي وتمكين الجيل الخامس بالمدن الصناعية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن من شأن المذكرة دعم رؤية "مدن" في التحوُّل الرقمي، وتعزيز استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كما أنها تسهم في دعم تحول المدن الصناعية إلى مدن ذكية، وتأسيس مركز للابتكار الرقمي لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي تقنياً.

ترشيحات

ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

تغير وحيد بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

"الكهرباء" المصرية والسعودية توقعان عقد استشاري لتركيب نظام المعوضات الديناميكية

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"