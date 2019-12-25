أخبار عاجلة

الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري -
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب -
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو -
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل -
الأخبار - الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا -
8 الصبح - ك/ عصام مرعي: مبقاش في حاجة دلوقتي اسمها ابن النادي والمادة أصبحت هي الحاكم !! -
8 الصبح – ك/عصام مرعي: بداية ميتشو مع الزمالك كانت قوية وعدم ثبات التشكيل كان سبب تراجع الاداء -
اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية.. توقيع اتفاقية بين "الإسكان التنموي" والأمم المتحدة الإنمائي

Google+ Print
السعودية.. توقيع اتفاقية بين "الإسكان التنموي" والأمم المتحدة الإنمائي السعودية.. توقيع اتفاقية بين "الإسكان التنموي" والأمم المتحدة الإنمائي

 

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة، أن هذا البرنامج يعد كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، لافتة إلى أنه يتواجد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

ويذكر أن برنامج الإسكان التنموي يحظى باهتمام ودعم كبير، إذ أن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019.

وكان قد أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020، حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

ترشيحات

"الكهرباء" المصرية والسعودية توقعان عقد استشاري لتركيب نظام المعوضات الديناميكية

تغير وحيد بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"