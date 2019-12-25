السعودية.. توقيع اتفاقية بين "الإسكان التنموي" والأمم المتحدة الإنمائي

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة، أن هذا البرنامج يعد كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، لافتة إلى أنه يتواجد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

ويذكر أن برنامج الإسكان التنموي يحظى باهتمام ودعم كبير، إذ أن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019.

وكان قد أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020، حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

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