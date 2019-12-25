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وزراتي "الحج" والخدمة المدنية بالسعودية يقرران تأخير بداية الدوام غداً

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 الرياض - مباشر: قررت وزراتي الحج والعمرة والخدمة المدنية في المملكة العربية تأخير بداية الدوام، غداً الخميس.                                                                                    

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن غداً ستشهد سماء المملكة كسوفاً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 5:30 صباحاً وينتهي في 70.50 صباحاً.

ونوهت وزارة الحج، إلى أن الظاهرة قد يترتب عليها أضراراً للعين عند النظر للشمس بشكل مباشر.

وقالت الوزارة، إنه حرصاً على السلامة العامة سيبدأ دوام العمل غداً من الساعة 9 صباحاً، على أن ينتهي موعد العمل في الوقت المعتاد.

فيما أشارت وزارة الخدمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تعميم خاص بمنسوبيها فقط يتعلق بتأخير دوام الخميس الموافق 26 ديسمبر/كانون الأول للساعة التاسعة صباحاً.

وأفادت الوزارة، أن التعميم يخص منسوبي الخدمة المدنية فقط، وليس القطاع الحكومي، حيث أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في قانون الخدمة المدنية يعطي صلاحية تأخير العمل لكل رئيس جهة حكومية.

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