"الكهرباء" المصرية والسعودية توقعان عقد استشاري لتركيب نظام المعوضات الديناميكية

الرياض – مباشر: وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسعودية للكهرباء، عقدي تقديم خدمات استشارية، وعمل المواصفات الفنية.

جاء ذلك خلال زيارة الشركة المصرية عدد من محطات المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء في ثلاث مواقع مختلفة، في جدة والمدينة المنورة، للتعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة بالمعوضات الديناميكية، ومركز "السعودية للكهرباء" للأبحاث والتطوير بوادي الظهران للتقنية؛ وفقا للحساب الرسمي لوزارة الكهرباء على موقع "تويتر"، اليو م الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه سيتم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية ونطاق العمل وتجهيز مستندات الطرح للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول تركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان، من قبل شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع.

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