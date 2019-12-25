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ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

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ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

 

الرياض - مباشر: بحث  ولي عهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من وزير الدفاع الياباني، تارو كونو.

ونوهت الوزارة، إلى أن الاتصال الهاتفي استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

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