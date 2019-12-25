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الأربعاء..بدء التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية على جسر الملك فهد

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الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا المملكتين

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية، والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي.

وعدّد المحيسن، شروط العبور والتي تتضمن أن تكون المركبة مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية ومملكة البحرين، منوها إلى أنه سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتاً حفاظاً على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وبيّن المحيسن، أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.

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