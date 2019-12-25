إنفوجرافيك..20 تشريعاً لتسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص بالسعودية خلال 2019

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إصدارها 20 تشريعاً خاصاً بالقطاع في عام 2019.

ونشرت الوزارة "إنفوجرافاً"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه إصدار التشريعات العشرين خلال 2019، لتسهيل الأعمال التجارية وتحفيز القطاع الخاص ومواكبة المستجدات التجارية.

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