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إنفوجرافيك..20 تشريعاً لتسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص بالسعودية خلال 2019

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، إصدارها 20 تشريعاً خاصاً بالقطاع في عام 2019.

ونشرت الوزارة "إنفوجرافاً"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه إصدار التشريعات العشرين خلال 2019، لتسهيل الأعمال التجارية وتحفيز القطاع الخاص ومواكبة المستجدات التجارية.

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