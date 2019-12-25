أرباح "أملاك العالمية" تتراجع 30.9% خلال 9 أشهر

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (أملاك العالمية)، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 30.86 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية، على موقعها الإلكتروني، بلغ صافي الربح 48.03 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل، مقارنة بأرباح قيمتها 69.47 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 7.4 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي ربح قيمته 24.76 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل، مقابل 22.97 مليون ريال في الربع المقارن من 2018.

ويبلغ احتياطي الشركة النظامي 61.41 مليون ريال بنهاية الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، وبلغت الأرباح المبقاة 138.13 مليون ريال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بطرح 30 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام.

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