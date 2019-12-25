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"الأهلي تكافل" يجدد عقد تأمين بـ54.7 مليون ريال

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"الأهلي تكافل" يجدد عقد تأمين بـ54.7 مليون ريال "الأهلي تكافل" يجدد عقد تأمين بـ54.7 مليون ريال

الرياض – مباشر: تلقت شركة الأهلي للتكافل، اليوم الأربعاء، تعميد البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إنه تم تمديد التغطية لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأضافت الشركة، أن قيمة العقد يبلغ 54.7 مليون ريال للسنة التأمينية الواحدة، ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية خلال عام 2020.

وأشارت، إلى أن لأعضاء مجلس الإدارة الشريف خالد آل غالب، وخالد محمد باشنيني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة.

وتم الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري من خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 21 مايو/ أيار 2019.

وأكدت شركة الأهلي للتكافل، في بيانها، بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

وأعلنت الشركة، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تلقيها موافقة من البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.

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