صندوق الراجحي ريت يستحوذ على عقارين جديدين

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقارين جديدين كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

ووفقا لبيان، اليوم الأربعاء، على "تداول"، استحوذ الصندوق على مدارس رواد الخليج العالمية تقع على حي المغرزات، الرياض، بقيمة شرائية تبلغ 210 مليون ريال سعودي.

وسدد الصندوق جزء من قيمة العقار من خلال إصدار نحو 11.69 مليون وحدة جديدة، وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

وأوضحت أن الموقع يشمل على قطعة أرض مساحتها 15,959.9 متر مربع، بمساحة بناء 39,028 متر مربع.

وتابعت: العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 16.275 مليون ريال، وسيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 بالمائة كل خمس سنوات.

وذكرت أن عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم يمتد لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

واستحوذ الصندوق على مدارس براعم رواد الخليج العالمية تقع على حي الصحافة، الرياض، بقيمة شرائية تبلغ 20 مليون ريال سعودي، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 1.11 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

يشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 1,830 متر مربع، بمساحة بناء 2,549 متر مربع.

وأوضحت الراجحي المالية أن العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 1.55 مليون ريال سعودي. سيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 % كل خمس سنوات.

ويمتد عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتوقعت الراجحي المالية، أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق الراجحي ريت.

وأكدت شركة الراجحي المالية عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.

وأعلن الصندوق أمس، عن إتمام الاستحواذ على عقار مدرسة رواد الخليج العالمية على طريق أنس بن مالك- الدمام كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

وبلغت القيمة الإجمالية لشراء العقار نحو 244.5 مليون ريال، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 13.61 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

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