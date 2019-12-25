إنفوجراف.. أهم الطروحات الأولية في الأسواق العالمية خلال 2019

مباشر- أحمد شوقي: شهد عام 2019 تراجعاً ملحوظاً في عدد الطروحات العامة للشركات في الأسواق المالية العالمية وقيمة الأموال التي تم جمعها، بفعل المخاوف التجارية والاقتصادية.

وبحسب مؤسسة "إرنست أند يونج"، تراجع عدد الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام إلى 1115 شركة بهبوط بلغت نسبته 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت قيمة الطروحات إلى 198 مليار دولار بتراجع 4 بالمائة.

إلا أن أسماء الشركات جعلت 2019 عاماً استثنائياً، حيث تقدمت شركات تكنولوجية ناشئة معروفة لطرح أسهمها في الأسواق المالية.

وبعيداً عن طرح "أرامكو" السعودية الذي أحدث ضجة بالأسواق العالمية، يرصد "مباشر" في الإنفوجراف التالي أهم الطروحات الأولية في الأسواق المتقدمة وأداء الأسهم منذ الطرح وحتى يوم 22 ديسمبر/كانون الأول.

